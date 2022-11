Avvicinare i giovani alla politica e alle problematiche del paese, cercando e proponendo soluzioni.

Può essere riassunta così l'iniziativa del comune di Ploaghe che ha approvato il regolamento per l'istituzione del consiglio comunale dei ragazzi.

"Nei prossimi mesi – spiega il sindaco, Carlo Sotgiu –, in collaborazione con la scuola Satta-Fais di Ploaghe, i bambini e i ragazzi della nostre scuole potranno costituire il loro consiglio comunale ed eleggere il sindaco dei ragazzi. Un modo per far crescere i nostri giovani in modo più consapevole contribuendo a sviluppare il loro senso civico e rapportarsi più facilmente con le istituzioni locali. Il loro impegno potrà consentirci di comprendere meglio le esigenze dei nostri bambini e, perché no, dei loro genitori".

"Non si tratta di un'esperienza nuova – conclude il primo cittadino –, Ploaghe aveva già attivato il consiglio comunale dei ragazzi tra il 2000 ed il 2005, ora abbiamo pensato che fosse il momento di ridare al paese ed ai ragazzi questa l'opportunità".

