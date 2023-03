Partiranno nei prossimi mesi i lavori per l'ampliamento, l'efficientamento e la messa in sicurezza dell'area Pip di Ploaghe. Lo annuncia il sindaco, Carlo Sotgiu. Ciò grazie a un finanziamento di 800mila euro grazie alla partecipazione a un bando dell'assessorato dei Lavori pubblici della Regione Sardegna e a un cofinanziamento comunale. Saranno dunque disponibili delle nuove aree per gli imprenditori locali.

«Per meglio comprendere le esigenze delle nostre attività produttive, in termini di numero e dimensione degli spazi, abbiamo aperto questa manifestazione di interesse in cui ogni attività potrà indicare le proprie esigenze. Con la manifestazione di interesse si acquisirà un diritto di prelazione per i lotti non appena saranno disponibili», ha dichiarato il primo cittadino.

Intanto si è deciso di spostare indietro le strisce pedonali nell'incrocio fra via Veneto e il Corso Spano.

«Non siamo potuti intervenire prima perché occorreva lasciare lo stato dei luoghi immutato per un po’ di tempo per ragioni che si possono facilmente immaginare, dopo il terribile incidente - ha aggiunto Sotgiu -. Presto interverremo in tutti gli incroci in cui è presente il problema della visibilità, cercando di migliorarla, ad iniziare dall'incrocio fra Corso Spano e Via Trieste. Capiterà di perdere qualche parcheggio. Pazienza, evidentemente installare gli specchi non è stato sufficiente a suo tempo. C'è però un modo per limitare al minimo i rischi, andare piano. Nel nostro paese si corre troppo. Siamo uno dei pochi comuni interamente zona 30».

