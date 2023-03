La vecchia struttura è stata in pratica demolita: procedono spediti a Platamona i lavori di riqualificazione dell'ex ristorante Ernesto. Per decenni sino agli anni ‘90 uno dei ritrovi culinari più noti del Sassarese. Un vero e proprio luogo cult del nord Sardegna, che valorizzava la dirimpettaia rotonda, la grande invenzione negli anni ‘50 dell'allora sindaco del capoluogo Oreste Pieroni. L'uomo che fece diventare Platamona la spiaggia dei sassaresi, sino a quel periodo principalmente Porto Torres.

Dopo gli anni ‘90 il declino del locale in questione. Poi l'abbandono. Il comune di Sassari negli anni scorsi ha messo a bando l'intera struttura. Ma un abuso edilizio non verificato bloccò la pratica per diverso tempo. Infine il bando se l'è aggiudicato un noto imprenditore sorsense. Che ha rotto subito gli indugi. Per la gioia dei sassaresi e non solo. Che riavranno presto quel locale che hanno tanto amato.



