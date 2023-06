Via i mozziconi di sigaretta dalle spiagge, una delle cause di degrado dei litorali.

Una campagna promossa dall’associazione Plastic Free in tutta Italia, partita sabato scorso dal comune di Stintino per raggiungere nelle prossime settimane altre località fino ad arrivare al Delta del Po, cento luoghi in tutto il Paese per liberare la sabbia da un potenziale drammaticamente inquinante che necessita di essere correttamente smaltito.

La mobilitazione dei volontari, coordinata da Maria Luisa Vallebella, referente per Plastic Free, è cominciata sabato mattina dalla spiaggia delle Saline, sul litorale di Stintino, dove è stato raccolto mezzo chilo delle cosiddette “cicche”, allo scopo di sensibilizzare i cittadini, in particolare i fumatori, sui pericoli per l’ambiente e per la salute attraverso una condanna nei confronti del gesti incivile di abbandonare i mozziconi nelle spiagge e per terra. Un modo per celebrare la “Giornata dell’Ambiente” eliminando le tossine, sostanze chimiche che danneggiano gli ecosistemi marini. L’obiettivo è rimuovere da terra oltre 50mila mozziconi di sigaretta, pari a 200 chilogrammi.

«La partecipazione di Stintino dimostra l'importanza che la comunità locale attribuisce alla tutela dell'ambiente e alla lotta all'inquinamento, in linea con l'obiettivo dell'associazione Plastic Free», ha detto la sindaca Rita Vallebella. «L'impegno di questi volontari contribuisce a sensibilizzare sia i cittadini sia i fumatori sugli effetti dannosi dell'abbandono dei mozziconi e sulla necessità di una corretta gestione dei rifiuti».

© Riproduzione riservata