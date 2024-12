«In assenza di vigilanza la piscina scoperta è in mano ai vandali». L’allarme è stato lanciato ad Alghero dal direttivo di Forza Italia, puntando il dito anche sulle pessime condizioni in cui versa la struttura di Maria Pia.

«Chi ne fa le spese sono sempre i cittadini che, anche per la prossima stagione, non potranno usufruire dell’impianto natatorio per la totale incapacità dell’Amministrazione di intervenire sulla riqualificazione della piscina», scrivono gli azzurri. «Quello che interessa a Forza Italia, al di là degli schieramenti politici, è che la nostra struttura venga presa in considerazione da questa Amministrazione affinché gli algheresi possano utilizzare al meglio l’impianto e che Alghero primeggi nel contesto del nuoto e pallanuoto internazionale -sottolineano da Forza Italia - in assenza di vigilanza continuano gli atti vandalici e le mura perimetrali, la tribuna e gli edifici sono privi di qualsivoglia intervento di consolidamento e restauro con rischio di crollo di alcune parti».

Preoccupazione anche per la piscina coperta, «nessun intervento, nessuna risorsa messa a disposizione dalla Giunta Cacciotto, nessun progetto. Siamo fermi ancora a novembre 2023», sottolineano dal direttivo di Forza Italia riferendosi al cantiere infinito abbandonato ormai da più di un anno.

