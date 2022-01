Cassonetti a fuoco in via Civitavecchia, nel cuore della città di Sassari. I piromani tornano a colpire altri quadranti cittadini. L’ennesimo atto di vandalismo, un fenomeno che si fa sempre più preoccupante mettendo a rischio la sicurezza in alcuni quartieri.

Le fiamme in pochi attimi hanno avvolto e ridotto in cenere i contenitori della differenziata, posizionati a lato della carreggiata, un gesto vile, segnale di degrado ma anche di disagio sociale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento provinciale che hanno spento l’incendio ed evitato che le fiamme potessero lambire le auto e le strutture vicine.

Anneriti anche i muri degli edifici adiacenti. L’atto è stato segnalato ai carabinieri, una denuncia contro ignoti e l’avvio dell’iter per la rimozione del materiale combusto, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di fruibilità e di decoro delle postazioni interessate.

Per i residenti “il clima è pesante e lo testimoniano le lunghe file alla Caritas e alla Fraterna Solidarietà che hanno caratterizzato questi giorni di festa”.

