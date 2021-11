Sono bastati pochi giorni di pioggia per ridurre le strade di Sassari ad un colabrodo. In diverse vie si registrano vere e proprie voragini che si sono aperte sull’asfalto.

Tra le situazioni più critiche in viale Dante, angolo via Asproni, una delle aree transennate che sta creando rallentamenti e problemi alla viabilità. Tra via Turati e via Matteotti il manto stradale è franato in più punti rendendo l’incrocio pericoloso per gli automobilisti. Cedimenti e feritoie sotto il sottile strato di asfalto.

Analoghe problematiche si sono verificate anche in via Togliatti e via Zanfarino dove rischiano di sprofondare anche i marciapiedi. La situazione non cambia nella zona di via Bottego e via Solari: le auto corrono il pericolo di sprofondare in una crepa profonda presente lungo la strada coperta dell’acqua piovana.

Buche e avvallamenti sulle strade già malconce, alcune non segnalate da nessun cartello. “Dopo alcuni giorni di pioggia scrosciante e di tempo inclemente le condizioni delle strade cittadine sono scoraggianti – lamentano i residenti – l’acqua contribuisce ad allargare le buche già esistenti, sarebbero necessari interventi di manutenzione costante”.

