L’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari lavora sul doppio binario: comunicazione e servizi all'utente. Dopo il successo ottenuto nella campagna 2021 e 2022 ritorna la collaborazione col duo comico sassarese Pino e gli Anticorpi. "ATPino's 2024" sarà caratterizzata da video-sketch dissacranti che, attraverso l'umorismo tipico di Stefano e Michele Manca, affronteranno mensilmente i temi più disparati legati all’utilizzo dei bus e saranno il “veicolo” ideale per presentare le novità di ATP Sassari.

Da segnalare il debutto della nuova immagine coordinata - ovvero l'insieme degli elementi grafico-visivi che comunicano, in modo armonioso e coerente, i servizi di ATP - frutto di una operazione creativa che ha portato a una veste grafica rinnovata e di grande impatto per paline e pensiline, a garanzia di una maggiore leggibilità e con un notevole arricchimento informativo.

Nell'ambito del restyling, inoltre, nel corso dei prossimi mesi tutte le pensiline di vecchia generazione saranno ristrutturate e quindi rinnovate completamente per uniformarle ai colori e al design delle strutture più recenti, posizionate in punti strategici della città. Il grigio tenue e i colori aziendali saranno predominanti e anche le pensiline più datate verranno dotate di supporti informativi e richiami grafici per esser coerenti con le pensiline più recenti.

