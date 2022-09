L'ex presidente del Senato ed ex magistrato, Pietro Grasso, parteciperà alla cerimonia di commemorazione del trentennale delle stragi di mafia in programma venerdì 16 settembre (alle 11) a Cala d'Oliva, sull'ex isola carcere dell'Asinara, dove, negli anni '80, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino prepararono gli atti per il maxiprocesso di Palermo contro Cosa nostra.

L'omaggio alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino è stato voluto dal festival "Pensieri e parole: libri e film all'Asinara" e organizzato con la collaborazione del Comune di Porto Torres e del Parco Nazionale dell'Asinara.

All'appuntamento parteciperanno le autorità civili e militari del territorio e una rappresentanza studentesca delle scuole di Porto Torres.

Prevista la posa di una corona d'alloro alla "Casa Rossa" che ospitò i due magistrati e le loro famiglie nell'estate del 1985.

(Unioneonline/v.l.)

