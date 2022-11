Uno spiazzo scarsamente illuminato, spazi limitati da un cantiere quasi eterno e i pochi attrezzi sportivi, prima motivo di intrattenimento per molti giovani, spariti nel nulla. E la protesta si fa sentire.

L’immagine del degrado che offre la piazza “Eroi dell’Onda”, davanti alla spiaggia della Renaredda di Porto Torres, da qualche tempo ha fatto allontanare bambini e ragazzi. Dei canestri posizionati nell’area, divelti e scaraventati a terra da alcuni vandali, non è rimasta traccia, attrezzi sportivi che servivano da passatempo per molti ragazzi sempre pronti ad animare la piazza anche con tornei e partite di basket.

Qualcuno civilmente lo ha scritto a chiare lettere su una delle recinzioni in legno del cantiere dei lavori, da tre anni in corso nell’ex Centro Velico: “Un giorno di festa, tre mesi senza canestri. W il turismo, W i giovani. Piazza buia e decadente”. Una protesta per segnalare la mancanza di strutture sportive all’aperto, con un chiaro messaggio per trovare una soluzione al ripristino dei canestri che potrebbero consentire le attività di svago e divertimento a giovani locali e non solo.

© Riproduzione riservata