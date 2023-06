Visita alla Compagnia di Porto Torres e alla Tenenza di Ozieri del comandante regionale, generale di Brigata, Claudio Bolognese.

La massima autorità del Corpo della Sardegna si è recata prima a Porto Torres, dove è stata accolta dal comandante della locale compagnia, capitano Davide Guida, per poi visitare la Tenenza di Ozieri, al Comando del Luogotenente “cariche speciali” Francesco Bellino.

Nelle rispettive sedi, il generale Bolognese ha preso parte ai briefing illustrativi degli aspetti relativi al personale, alla logistica e ai territori di competenza dei Reparti, nonché delle principali attività di servizio ultimamente condotte nei due contesti territoriali.

Nell’occasione, l’Alto Ufficiale ha potuto fornire personalmente indicazioni operative e gestionali ai due comandanti di Reparto, tracciando le linee d’azione che dovranno caratterizzare l’azione del corpo nella seconda parte dell’anno. Il generale Bolognese ha infine incontrato una rappresentanza di militari in forza ai Reparti, manifestando apprezzamento e gratitudine per la dedizione profusa a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria in tutti i segmenti della missione istituzionale.

