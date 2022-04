Tre uomini sanzionati per pesca abusiva di ricci di mare nel golfo dell’Asinara.

I carabinieri dalla motovedetta “Principato”, in servizio per il contrasto ai reati ambientali, hanno notato gli strani movimenti di una barca al largo di Capo Falcone e capito subito che c’era qualcosa di poco chiaro.

Ma l’imbarcazione era ormai vicina al molo, per questo il comandante ha deciso di non intervenire e monitorare i movimenti dei pescatori. Con il binocolo ha notato che caricavano alcune casse su un’auto, ha preso il numero di targa e lo ha segnalato alla centrale operativa della Compagnia di Porto Torres, che ha fatto subito predisporre un posto di blocco.

L’auto è stata fermata vicino a Stintino e all’interno c’erano quattro borsoni con circa 400 ricci di mare. Multa da mille euro per ognuno dei tre pescatori mentre i ricci, ancora in vita, sono stati rigettati immediatamente in mare.

Altro particolare, il conducente guidava senza patente e l’auto era sprovvista di assicurazione. Altra sanzione e denuncia per il proprietario.

(Unioneonline/L)

