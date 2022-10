Tornata a casa, ha trovato il suo ex fidanzato che era riuscito a entrare infrangendo il vetro di una finestra. Gli ha chiesto di andarsene ma a quel punto l’uomo ha dato in escandescenza.

Si è conclusa con l’intervento della Squadra Volante della Questura di Sassari la richiesta arrivata nella serata di ieri al 113 da parte di alcuni cittadini che segnalavano di aver sentito le urla di una donna nel quartiere Luna e Sole.

Quando gli agenti hanno raggiunto il posto, l’uomo era ancora nell’abitazione ma alla vista delle divise ha tentato di fuggire scavalcando una finestra ma è stato bloccato.

Dal racconto della vittima è emersa l’aggressione subita, anche con uno spray al peperoncino spruzzato sul voto. Poi, ha spiegato la donna, è stata afferrata ripetutamente alla gola e strattonata per i capelli.

Le sue urla hanno richiamato l’attenzione dei passanti che hanno quindi avvisato la polizia.

L’uomo è stato arrestato per atti persecutori e lesioni personali, e denunciato per violazione di domicilio, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. È stato condotto alla casa circondariale di Bancali in attesa della convalida.

