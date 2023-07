Sarà una festa patronale ricca di eventi, quella di Santa Maria degli Angeli, a Perfugas. Un evento che anima l'estate perfughese e che dà modo di partecipare anche ai tanti perfughesi che abitano fuori per motivi di lavoro e che rientrano nel paese dell'Anglona per trascorrere le ferie.

Una serie di appuntamenti, dislocati in quattro giorni e organizzati dall'apposito comitato in collaborazione con la Pro loco, il comune, l'Avis e la parrocchia, che cominceranno lunedì 31 luglio alle 22, in piazza Mannu, con l'esibizione dei Dress in Black e Diva Dj Set. In contemporanea, ma in piazzetta San Giovanni, andrà in scena la gara di poesia improvvisata logudorese con i poeti Peppino Donaera di Ossi, Celestino Mureddu di Aidomaggiore e Salvatore Scanu di Ozieri accompagnati da "Su Cunsonu Nostra Signora de Seunis" di Thiesi.

Martedì 1 agosto, alle 19, sarà celebrata la Santa Messa della vigilia. Alle 22, in piazza Mannu, si potrà assistere al concerto di Maria Luisa Congiu. Mercoledì 2 agosto, alle 8, sarà officiata una nuova funzione liturgica. Alle 9.30 partirà la processione per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale di Ploaghe. Seguirà un rinfresco offerto dal comitato. Alle 22, in piazza Mannu, spazio allo spettacolo "Fly Project" seguito da Geo Da Silva.

Domenica 6 agosto alle 21.30, in piazza Mannu, si terrà la ventitreesima edizione del festival internazionale del folklore perfughese e la terza rassegna di danze identitarie. Parteciperanno il "Coro di Perfugas", il gruppo de "Iscola Ballu Sardu Balar Perfugas", i gruppi folk "Oleri" di Ovodda, "Pro loco" di Gavoi e quelli internazionali di Polonia e Colombia.

© Riproduzione riservata