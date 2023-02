Con la manovra finanziaria appena approvata la Regione investe quasi 4 milioni sul territorio di Alghero. Lo comunica il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, spiegando che si tratta di un «segnale fortissimo dell’attenzione per la nostra città da parte della Giunta Solinas, dei consiglieri regionali espressi dal territorio e di tutto il centrodestra. Mai in passato Alghero ha beneficiato di investimenti di questa entità».

Nello specifico un milione di euro servirà per portare a termine il progetto di riqualificazione urbana dell’area Don Bosco-Mariotti, all’ingresso della città, un milione e mezzo di euro saranno destinati alla Facoltà di Architettura, 325mila euro per il Mercato civico, 195mila euro per il restauro del Santuario di Valverde, 130mila euro per interventi di manutenzione straordinaria della parrocchia di Nostra Signora della Guardia, 400mila euro per il Parco di Porto Conte, 98mila euro per lo stadio Mariotti, 65mila per la chiesa di San Marco, 60mila euro per l’efficientamento energetico del Palamanchia, 32mila euro per il campo di calcio del Carmine e, infine, 200mila euro per Fertilia dal capitolo “Città di Fondazione”.

© Riproduzione riservata