Spaventoso incidente stradale sulla Statale 200, al chilometro 18, nella zona di Marritza, nel Comune di Sorso.

Coinvolte tre auto, con a bordo in totale otto persone, alcune delle quali rimaste ferite. Fra loro tre bambine, trasportate in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto, dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sassari e gli operatori del 118.

In azione anche i carabinieri, per i rilievi e per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità.

