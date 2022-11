Atto vandalico, in pieno giorno, all’ingresso dell’Istituto superiore Nautico “Mario Paglietti” di Porto Torres.

Ignoti hanno lanciato due bombe carta davanti alla scuola, durante l’attività didattica, mettendo in allarme studenti e insegnanti. Intorno alle 13.30 una bomba carta è stata fatta esplodere all’interno di uno dei cestini dei rifiuti, posto nel cortile esterno, un'altra ha danneggiato in maniera grave le autopompe di emergenza, installate in prossimità del cancello d’ingresso.

L’esplosione ha messo in agitazione i collaboratori scolastici che hanno pensato subito a qualcosa di grave. L’episodio è stato segnalato al dirigente scolastico Daniele Taras che ha chiesto il tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Porto Torres. Giunti sul posto i militari, al comando di Lorenzo Mochi, hanno effettuato i rilievi per avviare le indagini utili ad identificare gli autori dell’atto vandalico.

Nella scuola si segnalano altri fatti simili accaduti nei mesi scorsi all’esterno dell’Istituto.

