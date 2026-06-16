Paura a Sassari, ambulanza in marcia prende fuoco all’ingresso della cittàIl veicolo era in moto quando improvvisamente è stato avvolto dalle fiamme
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Ambulanza in fiamme all’ingresso di Sassari. Intorno alle 19 il mezzo era in marcia, vicino alla zona dell’Agenzia delle Entrate, quando ha cominciato a sprigionarsi del fuoco, forse per un problema tecnico.
Le persone presenti nell’abitacolo hanno fermato l’ambulanza a un lato della strada e usato gli estintori per limitare il rogo.
L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito poi di spegnere le fiamme. Sul posto anche la polizia locale e gli operatori dell’Anas.