A fuoco un canneto e vegetazione incolta nelle vicinanze del complesso industriale dell’ex Ferromin, l’area delle “Vecchie Fornaci”, edificio storico della città di Porto Torres.

Fiamme alte e tanta paura per i residenti della zona Ponte Romano, i quali hanno visto innalzarsi le lingue di fuoco, spinte dal forte vento in prossimità dell’ex maneggio dei cavalli, dove sono caduti alcuni pezzi incandescenti di canneto, che hanno rischiato di innescare un altro incendio.

Nella zona si sono concentrati tanti curiosi attirati dalla colonna di fumo, avvistata da alcuni passanti che hanno dato l’allarme.

Preoccupazione per i residenti delle abitazioni vicine al luogo in cui si è sviluppato l’incendio. Fortunatamente nessun pericolo per loro.

Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres per spegnere le fiamme, partite dal canneto e propagatesi tra la vegetazione.

Si indaga sulle cause che hanno fatto scaturire il rogo, probabilmente sfuggito di mano mentre si tentava di bruciare alcune sterpaglie.

