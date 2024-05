Vigili del fuoco in azione questo pomeriggio a Ittiri per un’auto in fiamme.

L’intervento intorno alle 14.29, in Corso Vittorio Emanuele. La squadra, una volta sul posto, ha dovuto domare non solo le fiamme che hanno dilaniato il veicolo ma anche quelle che hanno distrutto le insegne di un negozio, che si sono sciolte per le alte temperature.

L’attività commerciale è stata poi messa in sicurezza. Accidentali le cause del rogo. Sul posto anche la Polizia Locale.

