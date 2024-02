I vigili del fuoco di Ozieri sono intervenuti ieri sera, intorno alle 20.30, per un incendio di due mini escavatori parcheggiati in via Istria, a Pattada, in località San Gavino. I mezzi sono andati quasi completamente distrutti.

La segnalazione alle forze dell'ordine è giunta da uno dei residenti. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato le squadre per oltre un'ora.

Si indaga sulle cause che hanno scatenato il rogo che ha divorato gli escavatori a pochi metri dalla chiesa. Sul posto i carabinieri e i barracelli della compagnia locale che hanno supportato i vigili del fuoco nelle attività di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza dell'area.

Non si esclude l'atto doloso.

