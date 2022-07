Ieri in tarda serata, alla periferia di Pattada, in località La Madonnina, è scoppiato all'improvviso un incendio. Le fiamme sono arrivate a ridosso di decine di abitazioni e solo il tempestivo intervento della Protezione civile e dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Il rogo infatti è stato spento a qualche metro dall'abitato. Ora si indaga sull'innesco e restano in piedi varie ipotesi, compresa quella dolosa.

"È andata bene - ha commentato il sindaco di Pattada, Angelo Sini -. Ringraziamo di questo tutti coloro che si sono immediatamente prodigati per spegnere il fuoco, che avrebbe potuto provocare seri danni alle persone e alle case".



