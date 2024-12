Al Parco di Porto Conte, all’interno del giardino di Casa Gioiosa, si può ammirare l’albero di Natale speciale e sostenibile creato dalla fantasia e dall’abilità di Patrizia Pinna “NINAcrea”, artigiana di Alghero cresciuta lavorando nell’impresa manifatturiera di famiglia, specializzata nel settore della maglieria che dagli anni '70 ha vestito intere generazioni di algheresi e non solo. Questa volta ed avere un abito di maglia è un maestoso pino centenario. Il fusto, con una circonferenza di oltre due metri e mezzo, è stato decorato fino a tre metri e trenta di altezza con la tecnica dello yarn bombing, un bombardamento di filati recuperati nelle case degli algheresi che si intrecciano con le reti dei pescatori, i teli per l’agricoltura e altri oggetti portati dal mare. «Una installazione che vuole essere una riflessione sul tema della sostenibilità e, al tempo stesso, un tentativo di unire i fili della tradizione», spiega l’artigiana-artista. L’iniziativa al Parco è stata possibile grazie al sostegno di Meet Sardinya: Opificio di Eventi che ha abbracciato con entusiasmo la proposta di Patrizia Pinna.

Il sogno di Patrizia

«Mi piacerebbe rivestire anche i dodici pini del Parco Luther King, alla Pietraia, quartiere dove risiedo, – svela – coinvolgendo la cittadinanza. Sarebbe un modo per riqualificare quell’area verde, oggi trascurata, e offrire al rione popolare una installazione artistica originale e di grande impatto visivo», prosegue Patrizia Pinna che aveva già provato a lanciare l’originale idea al Comune di Alghero nel 2022 e ora ci riprova, per il 2025. Parte fondamentale del suo progetto sarebbe il coinvolgimento della comunità. Ognuno potrebbe contribuire con un piccolo pezzo, per costruire insieme un grande puzzle di maglia. Il rione ha già avuto nel recente passato un’ottima esperienza con gli street artist in occasione della realizzazione di due grandi murales, che valorizzano il quartiere e regalano un po’ di colore alle pareti grigie dei palazzi popolari. I dodici pini “vestiti” con la tecnica yarn bombing aggiungerebbero un tassello per la riqualificazione del quartiere della Pietraia.

