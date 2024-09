Nuova iniziativa Plastic Free Day a Castelsardo, promossa dall’assessorato all’Ambiente, guidato da Christian Speziga, in programma sabato 28 settembre dalle ore 16, una passeggiata ecologica con punto di ritrovo Baia Ostina. Dopo il successo della giornata sui i “ Fondali Puliti “ il territorio di Castelsardo sarà protagonista di un’altra iniziativa concreta di sensibilizzazione alla tutela ambientale, con l’evento patrocinato dal Comune di Castelsardo, promosso da Plastic Free e l’associazione Bulli surf club Castelsardo, i cittadini volontari si adopereranno per rimuovere rifiuti accumulati nella spiaggia e sugli scogli di Baia Ostina, una operazione di decoro all’insegna della tutela dell’ambiente e della fruibilità dei luoghi di maggiore interesse turistico. L’assessore Speziga intende avviare una serie di iniziative per garantire la pulizia in alcune zone sensibili del territorio comunale e liberare spazi da plastica, carta e rifiuti di ogni sorta abbandonati in maniera indiscriminata.

© Riproduzione riservata