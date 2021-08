Con il primo gruppo di 24 lavoratori che hanno fatto richiesta, l'Inail ha inaugurato le vaccinazioni nell’Hub dell’Azienda territoriale per la Salute (ATS) della Sardegna, presso la Promocamera di Sassari. Il personale sanitario dell’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro impegnato in questa prima fase è stato affiancato dal personale amministrativo e sanitario dell’ATS anche per l’utilizzo della specifica procedura informatica.

il direttore regionale Inail, Alfredo Nicifero, spiega: “Grazie alla collaborazione con l’ATS Sardegna, già avviata il 15 giugno presso l’Hub di Cagliari, l’Inail della Sardegna può iniziare a dare un ulteriore e significativo contributo alla lotta contro la pandemia anche nell’area di Sassari, mettendo in sicurezza i lavoratori delle aziende particolarmente esposti al rischio di contagio da nuovo coronavirus, incidendo concretamente sulla riduzione del fenomeno infortunistico da Covid-19, che anche nell’Isola registra un nuovo e preoccupante aumento dei contagi”.

Il Sovrintendente sanitario regionale dell’Inail, Gavina Solinas, aggiunge: “Nell’attuale momento emergenziale, medici e infermieri dei centri medico-legali della Sardegna hanno da subito messo al servizio degli utenti competenze e professionalità. L’attività vaccinale anti SARS-CoV-2 della componente sanitaria Inail, sebbene aggiuntiva ed eccezionale rispetto a quella propria, è coerente con la mission istituzionale, tesa a garantire la massima tutela della salute e sicurezza dei cittadini lavoratori”.

© Riproduzione riservata