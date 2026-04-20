Sarà Stintino ad ospitare il consiglio direttivo del Parco nazionale dell’Asinara, una seduta straordinaria per segna il passo per il coordinamento tra l'Ente Parco e il territorio.

L’appuntamento è per mercoledì 22 aprile alle 15.30 presso la sala consiliare del Comune stintinese nell'ottica di una presidenza itinerante, voluta per coinvolgere i cittadini di tutti i comuni del Golfo dell’Asinara.

«Portare le discussioni del Parco fuori dalle sedi istituzionali abituali è un passo concreto per rendere le strategie di tutela e sviluppo una responsabilità condivisa da tutta la comunità», ha detto la sindaca di Stintino, Rita Vallebella, uno dei membri del direttivo insieme ai consiglieri Ilaria Faedda, Gianni Tilocca, Massimo Mulas, sindaco di Porto Torres, Maria Lucia Tirotto sindaco di Castelsardo e Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari.

Oggetto dell’incontro l’approvazione dell’accordo quadro tra Ente Parco e Università statale di Milano per l’avvio dei corsi di alta formazione sui temi della legalità e delle giustizia.

Come da regolamento per le sedute di consiglio, la popolazione è invitata ad assistere ai lavori in qualità di uditore. Sarà possibile ascoltare gli interventi e le delibere dei consiglieri, ma non è previsto l'intervento diretto dal pubblico.

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