Studenti e insegnanti a lezione di educazione ambientale e alimentare, per favorire il consumo del pesce povero, specie ittiche a chilometro zero che popolano il mare del Golfo dell’Asinara. A pubblicare l’avviso, che consentirà alle scuole di partecipare al progetto “Fish & Cheap”, è l’Ente Parco nazionale dell’Asinara promotore dell’iniziativa in grado di trasmettere i valori del rispetto dell’ambiente e di consapovelozza verso le problematiche che stanno alla base dello sfruttamento delle risorse rinnovabili.

Le domande potranno essere presentate entro il 15 aprile. Inserito nell’ambito del Fondo europeo per la pesca, lo scopo del progetto è quello di promuovere il consumo sostenibile delle specie ittiche neglette a basso tasso di sfruttamento.

All’iniziativa partecipano i pescatori delle marinerie della piccola pesca di Porto Torres e Stintino in collaborazione con gli educatori ambientali del Parco. Le attività didattiche in aula e le lezioni pratiche direttamente in mare si svolgeranno insieme agli operatori di pescaturismo, con uscite in mare di 7 e 8 ore, organizzate nel periodo estivo.

