«Il direttore Vittorio Gazale mi ha manifestato le priorità del parco e adesso le affronteremo subito. Sono uno molto operativo e questa operatività la traslerò in questo incarico di natura politica, pertanto sarò molto presente a partire dalla sede in cui opererò, che sarà ufficialmente quella dell’Ente parco in via Ponte Romano a Porto Torres».

Così il nuovo commissario straordinario del Parco Nazionale dell’Asinara, Giancarlo Muntoni, ex direttore dell’ispettorato Forestale di Sassari del Corpo forestale, nominato il 9 agosto scorso e già insediatosi nell’ufficio di presidenza presso la struttura di via Ponte Romano, a contatto diretto con gli operatori e il direttore del parco.

Nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco Massimo Mulas, quale autorità amministrativa dell'isola, per condividere percorsi comuni e prossimi giorni metterà piede sull’isola per verificare le eventuali criticità di fauna e flora e l’opportunità di implementare nuovi progetti di valorizzazione e tutela ambientale, insieme alla revisione del Piano del parco e del ripristino e mantenimento, in termini di equilibrio dinamico degli assetti naturali, ecologici e ambientali complessivi del territorio dell'isola dell'Asinara.

© Riproduzione riservata