Disagi per i cittadini del comune di Sorso. Il Dipartimento di prevenzione Area Medica-Servizio Igiene della Alimentazione e della Nutrizione della Asl di Sassari, ha comunicato la non conformità dei parametri dell’acqua erogata nel centro urbano del paese dalla rete idrica pubblica destinata al consumo umano diretto per uso potabile.

Il sindaco Fabrizio Demelas ha firmato l’ordinanza disponendo la limitazione di utilizzo e ordinando alla popolazione residente nell’intero centro urbano, compresi i titolari di esercizi pubblici che utilizzano dette acque, di procedere all’utilizzo delle acque solo previa bollitura salvo che non siano destinate ai soli usi igienici.

Il divieto permane sino alla normalizzazione del parametro fuori norma che sarà decretata con emissione di successiva ordinanza, a revoca di quella odierna, con invito a rispettare quanto stabilito dal provvedimento.

