Bivacchi e sosta abusiva di camper senza regole nei parcheggi sul litorale di Balai, nel comune di Porto Torres.

Panni stesi e rifiuti abbandonati nei cestini di cortesia, situazioni di degrado che richiedono interventi risolutivi. L’area parcheggio davanti al mare, in località Il Ponte, si è trasformata in un campeggio per i camperisti che, da qualche giorno, si sono “stabiliti” abusivamente nella zona, utilizzando spazi per stendere panni, arrostire e scaricare rifiuti.

Assente ogni forma di cartellonistica che vieta la sosta a camper e roulette, come invece succede in altre località turistiche. Il divieto di accamparsi nelle aree di sosta vige in tutto il territorio regionale. La compagnia barracellare di Porto Torres ha già svolto una ispezione per identificare gli abusivi. Relazione depositata presso il comando della Polizia locale. Dovrebbero scattare le sanzioni o intervenire con una apposita segnaletica che indichi chiaramente che nell’area, pur essendo consentito il parcheggio diurno, è vietata la sosta notturna. Da giorni si assiste ad uno stato di abuso nelle aree parcheggio e nei parchi, diventate terra di nessuno.

© Riproduzione riservata