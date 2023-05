La Giunta comunale di Padria presieduta dal sindaco Alessandro Mura ha deliberato per la concessione di contributi in favore delle associazioni locali per la valorizzazione delle tradizioni locali e dello sport.

«La politica socioculturale di questo Comune - si legge nella delibera - è rivolta a valorizzare al massimo tutte le forme di associazionismo locale, inteso come sistema organico in grado di creare coesione sociale, nonché di promuovere il territorio coinvolgendo le famiglie locali. La partecipazione della comunità - prosegue - alle iniziative di carattere sociale è particolarmente radicata nella cultura familiare. Gli organismi del privato sociale, le associazioni culturali e sportive, costituiscono la linfa vitale per la conservazione e la valorizzazione nella comunità padriese dei riti e delle tradizioni locali».

Il totale dei contributi è di 9.500 euro: 1.250 euro andranno, rispettivamente, per i festeggiamenti di Santa Giulia e Sant’Antonio, 6mila 500 euro per l’incentivazione del calcio e 500 per quella dell’attività motoria.

