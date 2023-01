Si è rinnovato ieri, a Padria, l'antico rito de Su Fogulone".

L'evento, previsto originariamente per lunedì 16 gennaio, ma poi rinviato per via delle cattive condizioni meteorologiche, si è svolto ieri in piazza Palattu-Piazza Grazia Deledda.

Nonostante il freddo pungente, i cittadini non sono voluti mancare al rito, concluso poi con dolci e piatti tipici della tradizione sarda.

Intanto nel paese del Villanova arrivano altri defibrillatori, nell'ambito del progetto salute padriese.

"L'Amministrazione Comunale dona un defibrillatore alla Asd Padria Calcio, rappresentata dal Presidente Riccardo Poddighe e uno alla Compagnia Barracellare, rappresentata dal Capitano Luigi Pani - ha dichiarato il sindaco, Alessandro Mura -. Un apparecchio, che si aggiunge a quello posizionato nella via Nazionale, sarà invece collocato nella Casa Comunale".

"Naturalmente, da alcuni anni, il Comune promuove e organizza, con la collaborazione delle due Associazioni Sportive presenti a Padria, i corsi formativi per l'uso di questo importante strumento salvavita", conclude il primo cittadino.

