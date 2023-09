I numeri sono lusinghieri: 100 squadre e circa 300 atleti di tutta la Sardegna pronti a confrontarsi nei 4 tornei riservati alle 4 categorie in gara alla terza edizione del “Torneo Città di Sassari” di padel, evento organizzato dall’Associazione “A Tutto Padel” in collaborazione con l’Asd Sporting Padel Sassari. Il 15 16 e 17 settembre i campi e gli spazi dello "Sporting Padel Sassari” in via Milano 26 ospiteranno l'evento che comprende anche momenti di inclusione e divertimento.

I tornei sono 4, riservati alle 4 categorie in lizza: maschile, femminile, misto e uno junior (under 14). Il fulcro della manifestazione sarà ovviamente il padel, la contesa sportiva, ma tutto attorno ad essa ruoteranno momenti e attività collaterali volti al creare occasioni di aggregazione e divertimento senza alcun limite di età.

Ci sarà ampio spazio anche per il progetto “PadelAbile”, curato in sinergia con la Cooperativa Edupè. Domenica mattina è in programma una partita / esibizione che avrà per protagonisti un folto gruppo di ragazzi diversamente abili. Perché lo sport è inclusione.

Sabato 16, a partire dalle 19.30 un talk show che vedrà anche la presenza del duo comico “Pino e gli Anticorpi”. Durante l’intero fine settimana in via Milano ci saranno i “gonfiabili” e uno spazio truccabimbi per i più piccoli.

