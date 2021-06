Attimi di paura nel tratto costiero lungo la strada provinciale 81, all'altezza della chiesetta di Balai Lontano, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto e una moto.

Un ragazzo di 22 anni di Porto Torres, in sella alla sua Honda, ha avuto la peggio.

Mentre si dirigeva verso Platamona è stato travolto da una Opel, che percorreva la strada in direzione opposta e, nel tentativo di svoltare a sinistra per parcheggiare nell'area sosta proprio davanti la chiesetta, ha investito la moto. Il giovane è stato sbalzato a terra riportando ferite alla spalla e contusioni in tutto il corpo.

La Opel con a bordo due persone ha invece finito la sua corsa scontrandosi contro una Volkswagen in sosta nei posteggi della litoranea.

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 che, accorsi sul posto, lo hanno trasportato all'ospedale di Sassari.

Sul posto anche i vigili del fuoco dei distaccamento di Porto Torres, i carabinieri e la Polizia municipale per i rilievi e la viabilità.

© Riproduzione riservata