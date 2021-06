Oggi l'ATS di Ozieri in una nota ufficiale ha fatto sapere ai sindaci di Benetutti e Nule che sarà notevolmente ridotto, almeno per il mese di luglio, il servizio di guardia medica, che ha sede a Benetutti, ma serve entrambi comuni.

"Nonostante la convocazione di diversi medici aventi diritto ed inseriti nella graduatoria - comunica l'ATS di Ozieri - non è stato possibile affidare l'incarico di Guardia medica. La copertura del servizio potrà essere quindi solo parziale".

Preoccupati dopo la notizia entrambi i primi cittadini ."È un ulteriore conferma del disinteresse delle istituzioni per le zone interne, anche in un momento così delicato - afferma il sindaco di Benetutti Enzo Cosseddu -. È evidente la concentrazione dell'attenzione per le zone costiere. Questo aspetto, visto il periodo, è comprensibile, ma non può essere realizzato sulla pelle di tanti cittadini come quelli del Goceano".

Su tutte le furie anche il sindaco di Nule Giuseppe Mellino."Una cosa assurda.- dice - di sicuro come Amministrazione ci faremo sentire nelle sedi opportune".



