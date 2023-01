Una scuola rinnovata e rispondente alle esigenze degli studenti. L’amministrazione comunale di Ozieri al rientro delle festività natalizie ha voluto fare una sorpresa ai tanti bambini e ragazzi che hanno ripreso l’attività didattica, provvedendo a far imbiancare e sistemare tutte le aule della scuola elementare di Punta Idda, diverse della scuola media nella medesima zona ed un’intera sezione delle scuole medie di San Gavino.

Si tratta del quarto intervento sulle scuole effettuato dalla maggioranza guidata dal sindaco Marco Peralta. «Nel ringraziare nuovamente la ditta affidataria, che ha effettuato i lavori puntualmente entro la scadenza richiesta, siamo contenti che gli alunni abbiano trovato al loro ritorno le loro aule pulite ed ordinate», sottolinea il sindaco.

«Per la nostra amministrazione, le scuole devono essere sempre accoglienti e dignitose perché sono la culla dei futuri uomini e non un gravoso e dispendioso fardello economico». I lavori sono stati mirati a mettere a posto quei plessi che presentavano i problemi maggiori e che erano stati trascurati. Ciò è avvenuto a seguito di diversi sopralluoghi svolti dagli amministratori stessi unitamente ai tecnici del Comune.

«Questo lavoro è frutto degli sforzi compiuti dall’amministrazione, dagli uffici finanziari e tecnici, che hanno sveltito al massimo le procedure per realizzare il tutto nei ristretti tempi della pausa natalizia», ha aggiunto il primo cittadino. Intanto nei giorni scorsi è stata consegnata l’autospazzatrice, il cui acquisto era stato effettuato il mese scorso.

Il mezzo, dopo qualche giorno di programmazione e formazione per l’uso, verrà messo in strada a breve e potrà finalmente assicurare una quotidiana pulizia delle nostre strade. Verrà utilizzato insieme a quello che già precedentemente era in dotazione alla società in house che gestisce il servizio è che al momento è in riparazione. Ciò servirà per raggiungere tutti i quartieri della città.

