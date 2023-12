I Club Rotary e Inner Wheel di Ozieri, con i presidenti Franco Moritto e Tiziana Mureddu, insieme al dirigente scolastico Paolo Carta, hanno consegnato i "Diplome éleve langue francaise" conseguiti da una ventina di alunni della terza classe della scuola media di Ozieri, all’esame conclusivo del giugno scorso.

I due Club, in partnership con i loro analoghi club gemellati della città francese di Pau, hanno anche finanziato anche quest’anno le spese di iscrizione e di partecipazione all’esame di fine corso per il conseguimento di questo importante attestato, conseguito al termine della speciale valutazione effettuata a cura degli esperti di madre lingua della Alliance Francaise di Sassari.

L’iniziativa rientra fra gli scopi e gli obbiettivi che i quattro Club hanno reciprocamente sottoscritto per dare attuazione al loro patto di gemellaggio firmato nel 1993 e tutt’ora operante con contatti e visite annuali che si scambiano alternativamente. Il Dirigente Carta e l’insegnante Giovanna Niedda, responsabile del progetto, hanno illustrato l’importanza dell’iniziativa che consente una crescita culturale e la spendibilità del titolo anche in funzione lavorativa, ringraziando i due Club per la loro pluriennale collaborazione e sostegno agli alunni più meritevoli.

