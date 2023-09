Si terrà il 21 (dalle 9.30 alle 20) e il 22 ottobre (dalle 9.30 alle 18), la Fiera Zootecnica e Agroalimentare autunnale di Ozieri.

Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha approvato il programma dell'intera manifestazione fieristica che è stato concordato con l'Associazione Allevatori Regione Sardegna e l'Anacli e che prevede la prima mostra regionale del Bovino di Razza Sardo Bruna iscritto al libro genealogico Anacli, la rassegna zootecnica delle razze autoctone della Sardegna, la mostra mercato dei bovini razze Charolaise e Limousine, e la rassegna dei prodotti agro alimentari.

Ci sarà spazio anche per “Binos - vitigni autoctoni e terroir di Sardegna”, una rassegna dedicata all'enologia e alle degustazioni a cura dell'Associazione Italiana Sommelier, all'esposizione di macchine, attrezzature e servizi per l'agricoltura e l'allevamento, immagini e documenti sulla storia della razza Sardo Bruna in collaborazione con la Sprintendenza Archivistica.

L'appuntamento fieristico, fortemente voluto dal Comune di Ozieri e dall'Associazione Allevatori Regione Sardegna e Anacli, con il sostegno dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, sancisce la nascita della Prima Mostra Regionale del Bovino di Razza Sardo Bruna iscritto al Libro Genealogico. Il costo del biglietto d'ingresso è di 3 euro.

