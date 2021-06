Dopo la conta dei danni che la tromba d'aria del 6 giugno ha causato a Ozieri, la Giunta comunale ha proclamato alla Regione Sardegna lo stato di calamità naturale. La tromba d'aria si è abbattuta particolarmente sul polo fieristico del quartiere San Nicola, nei cui locali si trova tra l'altro un importante hub vaccinale. Si era infatti anche temuto per una sospensione delle vaccinazioni, ma nella mattinata successiva all’evento (7 giugno) è stata realizzata a tempo di record una riparazione "tampone", che ha scongiurato il pericolo di interruzione delle immunizzazioni.

Anche altre zone della città logudorese hanno comunque subito danni: abitazioni private, strade e case popolari AREA, con diversi tetti scoperchiati. "Per quanto riguarda il polo fieristico anticiperemo come Amministrazione 100mila euro, una cifra non di poco conto, ma ci sono lavori da eseguire indifferibili e urgenti - spiega oggi il primo cittadino Marco Murgia - Per cui, considerato anche gli altri danni che la tromba d'aria ha causato a Ozieri, la proclamazione dello stato di calamità è un atto doveroso, a sostegno di tutta la cittadinanza, nell'augurio che la Regione si attivi al più presto in merito. Nel frattempo - conclude Murgia - le vaccinazioni nell'hub vaccinale del polo fieristico proseguono senza intoppi".

