Attimi di paura a Ozieri dove l'appartamento in cui abitava un pensionato, nella centralissima via Pellico, è stato aggredito dalle fiamme per cause ancora da accertare.

I primi ad intervenire sono stati alcuni vicini che hanno messo in salvo l'uomo trascinandolo all'esterno e affidandolo alle cure del personale 118. L'uomo ha accusato sintomi da intossicazione ed è stato trasferito al Pronto Soccorso per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale e l'equipe medicalizzata del 118.

