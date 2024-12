Sono cominciati martedì 10 dicembre i lavori di riqualificazione del parco giochi dei giardini del Cantaro, nel territorio comunale di Ozieri, che riguarderanno l’installazione di nuovi giochi inclusivi e della pavimentazione antitrauma. Pertanto l’area, limitatamente all’aiuola giochi, non sarà accessibile ai frequentatori fino al termine dei lavori. Gli interventi previsti dall’amministrazione comunale comprendono la manutenzione straordinaria dell’area ludica, con la sistemazione di pannelli didattici sensoriali e percorsi salute per i bambini con disabilità. Giochi affidabili e sicuri dove far giocare serenamente i più piccoli, attrezzi pensati in ogni dettaglio per creare strutture che siano stabili e durature nel tempo e allo stesso tempo capaci di regalare sano divertimento. Scivoli, altalene, strutture polifunzionali e giochi interattivi con pavimenti antiurto, come previsto nel progetto. Igni area destinata al gioco con altezza di caduta olyre un metro sarà provvista di un paviento sicurezza secondo i parametri previsti a livello europeo.

