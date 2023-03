Artisti, studenti e docenti per un progetto-ricerca tra arte e scienza che racconta il legame indissolubile tra l'essere umano e l'ambiente sullo sfondo del Parco dell’Asinara. Inaugurato nel 2019, il progetto multidisciplinare e internazionale Overlap è tuttora in corso e si occupa di tematiche quali la biodiversità e la migrazione, e più in generale la sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente, con la particolarità di vivere il territorio dell’isola dell'Asinara come uno spazio di contemplazione e di apprendimento.

I risultati dei primi tre anni di ricerca e di workshop saranno presentati venerdì 3 marzo alle 18 nella sede sassarese della Fondazione di Sardegna. Il volume che raccoglie il frutto dei primi tre anni si intitola appunto “Overlap” ed è curato da Dario La Stella e Valentina Solinas. La presentazione sarà arricchita da alcuni video.

Presenzieranno anche il direttore del Parco Nazionale dell'Asinara, Vittorio Gazale, e alcuni dei 14 partecipanti che hanno messo nel libro parole e immagini di un progetto che ha coinvolto differenti discipline: danza, fotografia, arte visiva, urbanistica, antropologia, geografia e biologia. La monografia edita da “Senza confini di Pelle” nella collana Icemura è un'opera corale che si avvale del contributo di 14 autori afferenti alle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, alle associazioni Cult, MEDU, Senza Confini Di Pelle, Tusitala, e al Parco Nazionale dell'Asinara.

