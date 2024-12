Un ambulatorio straordinario di comunità territoriale per i pazienti senza medico. La nuova struttura sanitaria è stata attivata dalla Asl di Sassari,nel comune di Ossi in seguito al pensionamento di un medico di medicina generale. Si tratta di ambulatori dedicati ai cittadini residenti nel comune, sprovvisti di medico di medicina generale. Sarà possibile richiedere prescrizioni mediche, visite, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (come inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia.

Il Distretto di Sassari comunica dopo il congedo della dottoressa Pietrina Casula, ha avviato le procedure per l’assegnazione di un incarico provvisorio di Assistenza Primaria a ciclo di scelta nell’ambito territoriale 1.4 del Distretto di Sassari, per il Comune di Ossi, con scadenza 9 dicembre 2024.

L’avviso rimarrà comunque aperto: decorso il termine di scadenza senza che siano pervenute domande, i medici interessati potranno presentare domanda fino al conferimento dell’incarico provvisorio al primo avente diritto.

