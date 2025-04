Cantieri aperti all’interno del perimetro dello stadio comunale “W.Frau” di Ossi dove sono in corso i lavori di sbancamento della parete rocciosa rimasta dagli anni Ottanta. L’obiettivo è creare nuovi spazi per realizzare alcune strutture sportive destinate alle discipline dell’atletica leggera e delle tribune separate per i tifosi ospiti durante le partite della Polisportiva Ossese, la squadra che milita nel campionato di Eccellenza.

Si tratta del progetto di completamento della struttura sportiva, messa a norma, efficientamento energetico e ampliamento dello stadio. L’obiettivo è riqualificare lo spazio, che sorge in una zona molto frequentata del quartiere Sos Pianos, attraverso un progetto definitivo esecutivo (100 mila euro il costo dell'intervento) per la valorizzazione dell’area, i cui lavori sono già in corso.

Nella zona sono presenti due campi sportivi polivalenti, che attualmente non si trovano in condizioni ottimali sia a causa degli agenti atmosferici che per mancati interventi di manutenzione.

© Riproduzione riservata