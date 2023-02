L’assessorato alla Cultura del comune di Ossi ha ufficializzato il programma del Carnevale 2023, organizzato insieme alla Pro loco.

Sabato 11 febbraio alle 18, in Largo Armando Diaz, ci sarà “A Carrasegare a ballare ballu sardu” con il gruppo folk città di Ossi.

Giovedì 16 febbraio alle 16, presso la discoteca Blu Star, ballo mascherato per i bambini organizzato dalla Polisportiva Ossese, squadra locale che milita nel campionato di Eccellenza. Sabato 18 febbraio, dalle 14, spazio alla sfilata di Carnevale a cura della Pro loco di Ossi. Martedì 21 febbraio alle 19.30, si ritorna in Largo Armando Diaz per l’arrostita della compagnia.

Sarà Carnevale anche a Giave, centro del Meilogu, grazie alla Pro loco giavese e alla collaborazione dell’amministrazione comunale presieduta da Gian Mario Chessa. Sabato 18 febbraio alle 16 è in programma l’incontro dei carri allegorici in piazza del comune da dove partirà la sfilata che attraverserà le vie. Alle 20 spazio culinario al centro sociale con la fritellata offerta dalla Pro loco. Seguiranno la cena e i balli con il comitato dei Santi Cosma, Damiano e Pantaleo 2023.

Sabato 25 febbraio, sempre grazie al comitato dei Santi Cosma, Damiano e Pantaleo 2023, dalle 17 in piazza del comune, avrà luogo la pentolaccia per i bambini e giochi in maschera a squadre in corso Repubblica. Seguirà la favata, balli in maschera e pentolaccia per adulti nel centro sociale.

“Il Carnevale Tergulano” di Tergu, organizzato dalla Pro loco tergulana avrà, invece, luogo sabato 18 febbraio: si comincerà alle 16 con la festa in maschera per i bambini con animazione, trucca bimbi e baby dance. Alle 21 ballo in maschera con Dj Set e la premiazione delle tre maschere più votate presso le scuole elementari. Verranno offerte le frittelle.

© Riproduzione riservata