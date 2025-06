Un uomo e una donna sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri a Ossi con l’accusa di detenzione di cocaina ai fini di spaccio.

I militari hanno notato l’atteggiamento sospetto della coppia e sospettato che dietro le loro condotte si potesse nascondere un’attività di smercio di droga.

I carabinieri hanno dunque controllato l’uomo, trovandolo in possesso di due dosi di cocaina e della somma di 2.425 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

In seguito la perquisizione è stata estesa all’abitazione dei due dove sono stati rinvenuti ulteriori 127 grammi di cocaina e altre 3 dosi della stessa sostanza già pronte per la vendita, oltre a 2 bilancini di precisione, materiale vario utilizzato per il confezionamento, una confezione di bicarbonato di sodio utilizzato per il taglio dello stupefacente e una carta bancaria.

La coppia si trova ora agli arresti domiciliari ed è in attesa dell’udienza di convalida su disposizione della procura della Repubblica di Sassari.

