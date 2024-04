Nei giorni scorsi, nella sede dell’Unione dei comuni del Coros, alla presenza dei componenti della giunta e del direttore del servizio per la lotta al randagismo dell’Asl di Sassari, Andrea Sarria, si è tenuto un incontro promosso dall’assessore dell’Unione Gian Mario Ninniri, per chiarire gli aspetti dell’annoso problema del randagismo. Sono numerosi i disagi e le problematiche connesse a questo fenomeno, che vanno dall’abbandono degli animali d’affezione in ambito urbano ed extraurbano, gli obblighi di legge previsti per la microchippatura sino ai costi sempre più ingenti che le amministrazioni comunali sostengono per il mantenimento degli animali in apposite strutture convenzionate, senza tenere conto delle situazioni, e non sono rare, dove gli enti comunali si sobbarcano i costi esorbitanti da sostenere in caso in cui gli animali debbano essere sottoposti a specifiche cure sanitarie o interventi chirurgici. Sul territorio del distretto sanitario di Sassari dentro i canili, pubblici e privati, ci sono più di 2000 cani. Oltre Sassari , dove la struttura comunale ospita 250 cani, a Codrongianos ci sono circa 50 cani, a Ittiri, in una struttura privata circa 400, infine a Ossi altri 150.

Numeri che proporzionati alla popolazione sono esorbitanti. Senza contare che, la maggior parte dei cani randagi si trovano nell’agro, non sono registrati all’anagrafe canina e sono ovviamente meno controllabili, sia sotto il profilo sanitario, che come nascite. Il costo medio sostenuto da un amministrazione comunale, per un cane mantenuto in un canile,si aggira intorno ai 3,50 euro al giorno, per un totale di 1200 euro all’anno. Durante la riunione sono emersi diversi problemi che necessitano di una soluzione urgente: se da un lato i contributi erogati dalla Regione, che arrivano in netto ritardo, non sono sufficienti a ricoprire il fabbisogno, dall’altro bisogna insistere sulla “cultura della microchippatura” e sterilizzazione, che consentirebbe un maggior controllo della popolazione canina con notevole risparmio in termini di risorse economiche,che potrebbero essere impegnate diversamente sempre in ambito sociale. E’ allo studio un progetto che verrà condiviso dal Asl e dall’ Unione del Coros che verrà presentato il prima possibile in Regione, legato al controllo dei cani randagi rurali. L’Asl di Sassari si rende comunque disponibile ad effettuare campagne di microchippatura mirate e gratuite e, insieme ai sindaci dell’Unione si sta studiando un documento unitario e condiviso per una campagna di comunicazione e sensibilizzazione su quelli che sono gli obblighi di legge.

