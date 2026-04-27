L’amministrazione comunale di Osilo ha inaugurato, accanto al complesso scolastico, un parco inclusivo, che offrirà a tutti i bambini la possibilità di divertirsi insieme costruttivamente. L'area, infatti, ospita spazi di incontro e di condivisione senza confini. Gli interventi per la realizzazione della nuova area giochi, promossi dall'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – Direzione Nazionale e Sezione di Sassari nell'ambito del Progetto "A scuola di inclusione: giocando si impara", hanno ottenuto un finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Significative risorse sono arrivate anche grazie al Dpcm (Decreto Sud) e dal Plus Anglona-Coros-Figulinas tramite il Ministro per le Disabilità.

Il Programma regionale LavoRAS, poi, ha permesso di destinare alcuni operai alle attività manutentive. La cerimonia, particolarmente partecipata, ha visto la partecipazione dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Valentino Canu, il consigliere Andrea Pittalis, la presidente della Uildm Sassari Gigliola Serra, la dirigente scolastica Maria Grazia Pinna, alcuni referenti del Plus e dell'Ufficio Servizi Sociali, gli alunni e i docenti.

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