Osilo, otto nuovi alloggi popolariDomani la consegna in via Carru, località S’Abrile
Nuove case di edilizia residenziale pubblica per il paese di Osilo. Domani, venerdì 19 settembre, alle ore 10.30, in via Carru, nella località S’Abrile, verranno consegnati 8 alloggi di nuova costruzione realizzati dall’Azienda regionale di edilizia abitativa (Area). All’evento parteciperà l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu con il sindaco di Osilo Giovanni Ligios e i vertici di Area.
L’impegno dell’assessorato ai Lavori Pubblici sulla realizzazione di nuove case Erp e sulla manutenzione degli alloggi già presenti poggia sui risultati di analisi e monitoraggio svolti dalla Regione e da Area sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica in tutto l’ambito regionale, con cui si rileva l’esigenza improrogabile d’interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria di numerosissimi edifici e di garantire condizioni di efficienza prestazionale e funzionale degli alloggi.
La distribuzione dei fondi sulle varie aree territoriali della Sardegna è stata definita sulla base di criteri oggettivi.