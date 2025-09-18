Nuove case di edilizia residenziale pubblica per il paese di Osilo. Domani, venerdì 19 settembre, alle ore 10.30, in via Carru, nella località S’Abrile, verranno consegnati 8 alloggi di nuova costruzione realizzati dall’Azienda regionale di edilizia abitativa (Area). All’evento parteciperà l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu con il sindaco di Osilo Giovanni Ligios e i vertici di Area.

L’impegno dell’assessorato ai Lavori Pubblici sulla realizzazione di nuove case Erp e sulla manutenzione degli alloggi già presenti poggia sui risultati di analisi e monitoraggio svolti dalla Regione e da Area sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica in tutto l’ambito regionale, con cui si rileva l’esigenza improrogabile d’interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria di numerosissimi edifici e di garantire condizioni di efficienza prestazionale e funzionale degli alloggi.

La distribuzione dei fondi sulle varie aree territoriali della Sardegna è stata definita sulla base di criteri oggettivi.

