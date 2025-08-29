Oltre un secolo di vita, un traguardo raggiunto dalla nonnina osilese, Giovanna Campus che, forte della sua profonda fede religiosa, ha festeggiato 101 anni. A farle visita il sindaco di Osilo, Giovanni Ligios che, insieme all'assessore ai Servizi Sociali, Valentino Canu, si è recato da lei per porgerle i più calorosi auguri a nome della intera amministrazione comunale. Hanno donato alla centenaria del paese un bouquet di fiori, in segno di affetto.

Nel volto dell'anziana i segni di chi ha vissuto momenti storici attraversati dal Paese, fatti cruciali accaduti nell'Isola, episodi ed esperienze che conserva nell'archivio della memoria, emozioni ma anche difficoltà che ha condiviso con i suoi cari, con cui ha festeggiato il suo compleanno. A celebrarla è stata l'intera comunità di Osilo, un paese che le ha mostrato vicinanza, per la sua generosità sempre mostrata e la sua dignità, un esempio per tutti i familiari.

«Il tempo impreziosisce l’anima e i volti e trasforma ogni ruga in un’emozionante pagina di vita da raccontare», ha detto il primo cittadino.

