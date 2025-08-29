Osilo festeggia Giovanna Campus: 101 anni vissuti con dignitàHa ricevuto la visita del sindaco Giovanni Ligios, assieme all’assessore ai Servizi Sociali Valentino Canu
Oltre un secolo di vita, un traguardo raggiunto dalla nonnina osilese, Giovanna Campus che, forte della sua profonda fede religiosa, ha festeggiato 101 anni. A farle visita il sindaco di Osilo, Giovanni Ligios che, insieme all'assessore ai Servizi Sociali, Valentino Canu, si è recato da lei per porgerle i più calorosi auguri a nome della intera amministrazione comunale. Hanno donato alla centenaria del paese un bouquet di fiori, in segno di affetto.
Nel volto dell'anziana i segni di chi ha vissuto momenti storici attraversati dal Paese, fatti cruciali accaduti nell'Isola, episodi ed esperienze che conserva nell'archivio della memoria, emozioni ma anche difficoltà che ha condiviso con i suoi cari, con cui ha festeggiato il suo compleanno. A celebrarla è stata l'intera comunità di Osilo, un paese che le ha mostrato vicinanza, per la sua generosità sempre mostrata e la sua dignità, un esempio per tutti i familiari.
«Il tempo impreziosisce l’anima e i volti e trasforma ogni ruga in un’emozionante pagina di vita da raccontare», ha detto il primo cittadino.